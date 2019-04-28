Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’la birlikte Domagoj Vida fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların Hırvat savunmacısı, son 4 maçta attığı 3 golle takımını yarışta tutan isimlerden birisi oldu. Beşiktaş, Vida’nın gol attığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. 27. haftada oynanan Beşiktaş’ın 7-2 kazandığı Rizespor deplasmanında gol perdesini aralayan Vida, geçtiğimiz hafta da Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Beşiktaş’ın ilk golünü kaydeden isim olmuştu. Ankaragücü karşılaşmasında özellikle ilk yarıda savunmada yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan başarılı oyuncu, 54. dakikada ise kendi kaptığı topu ağlara göndererek galibiyette pay sahibi oldu. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana geçen ve topu Burak Yılmaz’a kazandıran Vida, Burak’ın yaptığı ortada kaleci Altay’dan dönen topu tamamlayarak farkı 2’ye çıkaran isim olmuştu. Vida; Rizespor, Demir Grup Sİvasspor ve Ankaragücü maçlarında takımı adına skor üretirken, Beşiktaş bu maçlarda puan kaybı yaşamadı.
Vida atıyor, Kartal kazanıyor!
28.04.2019 - 21:04 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Ankaragücü maçında takımının 2. golünü kaydederken son 4 maçta 3. kez ağları havalandırmayı başardı. Vida’nın gol attığı maçlarda Beşiktaş puan kaybetmedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Vida,
620805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620805.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
29
16
8
5
62
38
24
56
4
Trabzonspor
29
15
7
7
52
38
14
52
5
Alanyaspor
29
12
5
12
31
34
-3
41
6
Antalyaspor
29
12
5
12
33
46
-13
41
7
Çaykur Rizespor
29
9
11
9
41
41
0
38
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Ankaragücü
29
10
6
13
30
42
-12
36
12
Kayserispor
29
9
9
11
28
40
-12
36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
10
34
40
-6
33
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
29
5
14
10
25
34
-9
29
17
Erzurum BB
29
6
10
13
30
38
-8
28
18
Akhisar Bld.Spor
29
6
6
17
30
48
-18
24
30. Hafta Maçları
26.4.2019
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Göztepe
27.4.2019
Çaykur Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.4.2019
Antalyaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
27.4.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
28.4.2019
Kayserispor - Alanyaspor
28.4.2019
Bursaspor 0 - 0 Akhisarspor
28.4.2019
Beşiktaş - Mke Ankaragücü
29.4.2019
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
29.4.2019
Atiker Konyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
30
18
8
4
53
30
23
62
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
30
11
6
13
35
38
-3
39
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0