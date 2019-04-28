Süper Lig’de formunun zirvesine ulaşarak çıktığı son 6 maçta 18 puan toplamayı başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş de siyah-beyazlılarda en uzun süreli galibiyet serisine imza atmış oldu. Beşiktaş’a geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Beşiktaş’ın başında ligde en fazla üst üste 5 galibiyete imza atan Şenol Güneş, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş’ta en uzun serisine imza atmış oldu. 24. haftada deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşmasının ardından çıktığı maçlarda hata yapmayan siyah-beyazlılar sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.
Şenol Güneş'in en uzun galibiyet serisi
28.04.2019 - 21:06 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş üst üste 6. galibiyetine imza atarken, Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerindeki en uzun kazanma serisini yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şenol Güneş,Beşiktaş,
620806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620806.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
29
16
8
5
62
38
24
56
4
Trabzonspor
29
15
7
7
52
38
14
52
5
Alanyaspor
29
12
5
12
31
34
-3
41
6
Antalyaspor
29
12
5
12
33
46
-13
41
7
Çaykur Rizespor
29
9
11
9
41
41
0
38
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Ankaragücü
29
10
6
13
30
42
-12
36
12
Kayserispor
29
9
9
11
28
40
-12
36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
10
34
40
-6
33
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
29
5
14
10
25
34
-9
29
17
Erzurum BB
29
6
10
13
30
38
-8
28
18
Akhisar Bld.Spor
29
6
6
17
30
48
-18
24
30. Hafta Maçları
26.4.2019
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Göztepe
27.4.2019
Çaykur Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.4.2019
Antalyaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
27.4.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
28.4.2019
Kayserispor - Alanyaspor
28.4.2019
Bursaspor 0 - 0 Akhisarspor
28.4.2019
Beşiktaş - Mke Ankaragücü
29.4.2019
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
29.4.2019
Atiker Konyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
30
18
8
4
53
30
23
62
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
30
11
6
13
35
38
-3
39
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0