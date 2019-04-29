Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş coştu, önüne geleni deviriyor. Ankaragücü'nü de mağlup eden siyah-beyazlılar liderle arasındaki puan farkını üçe indirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Ankaragücü karşılaşmaya oyunu rakip yarı sahaya yıkarak başladı ama golü bulan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılarda inanılmaz bir performans sergileyen Burak Yılmaz, 8. dakikada Cristiano Ronaldo'yu bile kıskandıracak bir gol attı. Ancak Beşiktaş bu muhteşem gol dışında ilk yarıda Ankaragücü kalesine yaklaşamadı bile. Oyunun tamamen hâkimi olan Başkent ekibi, Pazdan, Boyd ve Sedat ile kaleyi yoklarken Karius'u geçmeyi başaramadı. Şenol Güneş ilk yarının sonlarında bu baskıdan kurtulmak için saha içinden hamle yaptı. Ljajic sola, Güven Yalçın ise ortaya geçti ve savunmaya daha yakın oynamaya başladı ama bu değişiklik de etki etmedi.

Ljajic perdeyi kapattı

Beşiktaş gol dışında etkinlik gösteremediği ilk yarıyı yine de 1-0 üstün geçti. İkinci devrenin ilk tehlikesinde Lens'in şutunu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi. Ardından gol de geldi. Vida kendi yarı sahasından getirdiği topu Burak'a verdi, yapılan ortayı Altay yumrukladı ama takım arkadaşına çarpan top Vida'nın önünde kalınca Hırvat oyuncu farkı ikiye çıkardı. Atiba'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı da Burak Yılmaz gole çevirince 63'te skor 3-0 oldu. Bu golden sonra Güven Yalçın'ın yerine Kagawa oyuna girdi. Ankaragücü'nün 79'da Sacko'nun penaltısıyla skoru 3-1'e getirmesinden bir dakika sonra Ljajic çok klas bir golle perdeyi kapattı: 4-1. Beşiktaş önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde büyük moral depoladı.

Tartışmalı pozisyon

Kart sınırında bulunan Burak'ın dünkü maçın ilk yarısında Kulusic'e yaptığı hareket tartışma konusunu oldu. Futbol yorumcuları bu hareketin sarı kart olduğunu dile getirdi. Kulusic'in burnunun kanamasına yol açan pozisyonda Kral sarı kart görseydi gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisinde forma giyemeyecekti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kulusic'in pozisyonunda Burak'a kart çıkmalıydı. Beşiktaş'ta bazı oyunculara kart gerekirken gösterilmedi. Hakem daha cesaretli olmalıydı. O kadar iyi oynamamıza rağmen, 4-1 yenilmek beni çok üzdü" diye konuştu.