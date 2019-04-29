Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldızı Adem Ljajic gözünü derbiye çevirdi. Siyah-beyazlıların yıldızı futbolcusu, özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Kartal’ı taşıyan isimlerden birisi oldu. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan ve yaptığı 7 asistle de 13 gole direkt etki eden Ljajic, Ankaragücü karşılaşmasında da skoru ilan eden isim olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Ljajic, Teknik Direktör Şenol Güneş’in ligin ikinci yarısında siyah-beyazlıların oyun anlayışında değişikliğe gitmesiyle birlikte takımın en önemli kozu haline geldi. Özellikle Burak Yılmaz’la çok iyi anlaşan yıldız futbolcu, ligin ilk yarısındaki 2 gol 1 asistlik performansı da unutturdu ve ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti

Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan ve 1-0’lık galibiyette önemli bir rol oynayan Adem Ljajic, 3-3 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde ise cezası nedeniyle forma giyememişti. Yeni Malatyaspor deplasmanında 70. dakikada takımını öne geçiren ve gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme attığı için sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Adem Ljajic, 3-3’lük beraberlik sonrasında sarı kart cezası nedeniyle oldukça pişman olduğunu söylemişti. Fenerbahçe maçının ardından 7 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Boşnak futbolcu, Galatasaray karşısında da Teknik Direktör Şenol Güneş’in en önemli kozlarından birisi olacak.