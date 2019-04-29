Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY 0-0

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇTAN DAKİKALAR

83'Maçta son anlara girilirken Galatasaray rakip kaledeki baskısını iyice artırdı.

83'Maçta son anlara girilirken Galatasaray rakip kaledeki baskısını iyice artırdı.

82'@Optacan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla net GOL pozisyonu kaçıran oyuncu Mbaye Diagne (20).

82'Mitroglou oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın hücum hattına hareket getirdi.

79'Galatasaray'da Badou Ndiaye yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

77'Üst üste gelen oyuncu değişikliklerinin ardından iki takımda da taktiksel değişiklikler yaşanıyor.

76'Konyaspor savunmasından gönderilen uzun topla Jahovic bir anda bomboş durumda savunma arkasına sarktı ve ceza alanına sokuldu ancak pası isabetli olmadı. VAR sistemi nedeniyle pozisyonun bitmesini bekleyen Erdem Bayık daha sonra ofsayt bayrağını kaldırdı.

76'Konyaspor'da Ömer Ali yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.

72'MÜTHİŞ ŞUT! Konyaspor atağında Jevtovic uzaklardan çok sert vurdu. Köşeye doğru giden topu Muslera parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

70'BİR KAFA! Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Serkan boşa çıktı, Ndiaye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70'Sağ kanattan son çizgiye inen Mbaye Diagne, ceza alanına sokulmak isterken Fallou Diagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

69'Yatabare'nin pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Zuta'nın ortasında kaleye paralel giden top ters taraftan ceza alanını terk etti.

64'MUTLAK GOL KAÇTI! Maçtaki en net pozisyn Galatasaray'dan geldi! Belhanda'nın derinlemesine pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

63'Konyaspor etkili gelmeye başladı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ömer Ali'nin son çizgiden içeriye çevirmek istediği topta Luyindama son anda araya girdi. Korner...

63'Bu arada 23.850 biletli seyirci bu kritik mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.

62'Galatasaray çıkarken yaptığı top kayıpları sonrası kalesinde tehlikeler yaşamaya başladı.

51'İkinci yarıda ikili mücadeleler daha yoğun yaşanıyor. İlk yarıda az sayıda faul düdüğü çalmıştı ancak ikinci yarıda oyun daha da sertleşecek gibi görünüyor.

49'Konyaspor uzun toplarla etkili olmaya çalışıyor. Özellikle Ömer Ali Şahiner savunma arkasına yaptığı koşularla pozisyon üretmek istiyor.

48'@Optacan: Galatasaray bu sezon beşinci kez bir deplasman maçının ilk yarısında isabetli şut çekemedi; daha önceki dört maçta galibiyetleri yok (1B 3M).

D.A.İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

47'Sağ kanattan Feghouli'nin ortaladığı topa kale önündeki Diagne dokunamadı. Arkaya açılan topu Onyekuru içeri çevirirken araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu sırada Galatasaraylılar topun Fofana'nın eline çarptığını iddia etti ancak VAR incelemesi sonucu ihlal tespit edilmedi.

45'FEGHOULI VURDU! Nefis paslaşmaların ardından Belhanda'nın havalandırdığı topu Ndiaye ceza alanı ön çizgisinden kafayla arkaya aşırdı. Feghouli'nin sağ çaprazdan gelişine sert şutunda top üstten auta çıktı.

44'İlk yarıda son anlara girilirken Galatasaray baskısı sürüyor.

38'Konyaspor kaptığı toplar sonrası yakaladığı hızlı atak şanslarını uzun toplarla değerlendirmek istiyor ancak bunda şu ana dek başarılı oldukları söylenemez.

37'Feghouli rakip ceza alanının hemen dışında topu kaptırdı. Konyaspor atak şansı yakaladı.

36'Mariano sağ taç çizgisi önünden kale alanına doğru çok etkili bir orta kesti. Diagne'nin önünden geçen topu arka direkte Onyekuru aldı. Atak devam ediyor.

35'Çok adamla rakip yarı sahaya yerleşen Konyaspor ayağa paslarla Galatasaray savunmasında boşluk arıyor.

23'Yatabare'nin araya bıraktığı topla ceza alanı sol çaprazından hareketlenen Ömer Ali'nin şutunda Luyindama'ya çarpıp yumuşayan top kaleci Muslera'da kaldı.

22'Sağ kanattan gelişen atakta Mariano'dan pası alan Belhanda, ceza alanındaki üç arkadaşına doğru derinlemesine bir pas attı ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Serkan'a gitti.

21'Galatasaray maçın başından bu yana olduğu gibi pas sayısını artırıp topu kanatlara indirerek gelmeye çalışıyor.

21'Karşılaşmanın ilk 20 dakşkası golsüz eşitlikle geride kalıyor. Henüz net bir pozisyon yok.

14'Konyasporlu oyuncular yaptıkları baskıyla Galatasaray'ı geriye paslar yapmak zorunda bırakıyor.

13'13 dakikalık bölümde Galatasara, topla oynama oranlarında rakibine %78'e %22'lik üstünlük sağladı.

12'Galatasaray kısa bir aranın ardından tekrar oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladı.

11'BİR ŞUT! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topa Milosevic uzaklardan vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

10'Konyaspor, Mariano'nun hatasıyla kaptığı sonrası ilk kez çok adamla organize geldi. Son olarak sağ kanattan yapılan ortada Galatasaray savunması topu kornere yolladı.

9'Rakibini geride bekleyen Konyaspor top sahip olmakta zorluk çekiyor. Yeşil-beyazlılar kontrolü tamamen rakibine teslim etmiş durumda.

8'Etkili paslaşmaların ardından Belhanda'dan pası alan Mariano'nun ceza alanı dışından çektiği şutta top savunmadan döndü.

7'Kontrolü tamamen eline alan Galatasaray rakip yarı alanda ayağa paslar yaparak oyun kurmaya çalışıyor.

6'Bu arada Konyaspor savunmasının ortasında Fallou Diagne görev yapıyor. Bugün iki Diagne sık sık karşı karşıya gelecek.

5'Galatasaray özellikle Onyekuru'nun bulunduğu sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor. Ancak Konyaspor savunması maçın ilk dakikaları itibariyle oldukça dikkatli.

3'Konyaspor sağ kanattan Skubic'in kullandığı uzun taç atışıyla etkili olmak istedi. Kale alanı içindeki Yatabare'den önce kafayı vuran savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

2'Belhanda'nın uzak mesafeden çektiği şutta top bir kez daha savunmadan döndü.

1'Ndiaye'yle duvar pası yapan Onyekuru sol kanattan içeri sokuldu ve son çizgiden pasını çıkardı. Kale önündeki Diagne'den önce araya giren savunma tehlikeyi önledi.