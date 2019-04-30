Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Büyük beklentilerle Fenerbahçe teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, dertlere derman olamasa da yönetimin desteğini kaybetmedi. Sezonun son 4 haftaya girilirken sarı-lacivertlilerin küme düşme endişesinden kurtulamaması Yanal’a yönelik eleştirileri artırdı. Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adama sahip çıktı. Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı konusunu rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Yanal’a tam destek verme kararı aldı. Başkan Vekili Semih Özsoy, gündemlerinde hoca değişikliği olmadığını açıkladı. Yönetim içinde de Yanal’a yönelik eleştiriler olmasına rağmen, Başkan Ali Koç’un Ersun Hoca’yla yola devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Seneye bambaşka

Ersun Yanal’dan yeni sezon planlaması ve istediği transferlere yönelik bilgi alan Başkan Ali Koç “Sana güvenimiz tam. Spekülasyonlara aldırma ve işine odaklan. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle tecrübeli çalıştırıcıya garanti verdi. Kalan son dört haftada iyi futbol ve güzel sonuçlar beklediğini dile getiren Koç’un Yanal’a talep ettiği transferlerin yapılacağına dair söz verdiği de belirtildi. Fenerbahçe tribünlerinden de yavaş yavaş kendisine yönelik tepkiler gelmesi sebebiyle moralsiz olan Yanal’ın yüzü Ali Koç’un desteğiyle gülerken, hoca başkana başarı sözü verdi. Yanal, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek “Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe sahada olacak” dedi.

Audi Kupası heyecanı

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz Allianz Arena’da düzenlenecek Audi Cup 2019’da ev sahibi Bayern Münih’in yanı sıra Real Madrid ve Tottenham’la mücadele edecek. İlk maçını Bayern’le yapacak olan Fenerbahçe, kazanması hâlinde Tottenham-Real Madrid galibiyetle final oynayacak.

Jailson’a tam not!

Ersun Yanal’ın Tolgay’ı keserek ilk 11’de şans verdiği Jailson, Trabzonspor maçındaki performansıyla yerini garantiledi. Sezon başından beri 2,3 top çalma, yüzde 81,6 isabetli pas ortalamasıyla oynayan sambacı, Trabzonspor karşısında yüzde 87 pas isabeti yakalayıp, altı da top çaldı. Yanal’ın Kasımpaşa maçında da Tolgay’ın yerine yine Jailson’u tercih edeceği öğrenildi.