Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonluk ateşi bütün Galatasaray camiasını sararken, sarı-kırmızılı takımın zirve rakibi Başakşehir’in cuma günü mağlubiyet alması, dün akşamki Konyaspor maçının önemini bir kat daha artırmıştı. Sahaya liderliği almak için çıkan Cimbom, kazandığı takdirde Beşiktaş derbisi öncesi büyük avantaj yakalayacaktı ama Aslan başı önde geri döndü... Konya'nın o bilinen, alan daraltan kompakt oyun anlayışı karşısında, G.Saray’ın bireysel beceriye ihtiyaç duyduğu mücadelede, Feghouli, Onyekuru ve Belhanda’nın çabaları gol getirmedi. 17’de Feghouli uzaklardan vurdu auta gitti. 28’de Belhada'nın etkili ortasına kale önünde Fernando dokunamadı. 40’ta Diagne’nin savunma arkasına sarktığı pozisyonda ceza sahasında rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Mete Kalkavan öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı vermedi.

Hamleler de yetmedi

Galatasaray ikinci yarıya yüksek viteste başladı. 57’de Belhanda uzaktan sert vurdu top az farkla auta gitti. Oyunda temponun yükseldiği anlarda Konyaspor da tehlikeli hücum gerçekleştirdi. 61’de Yatabare’nin sol çaprazdan vuruşu Muslera’da kaldı. 64’te sağdan etkili gelen Konya’da Ömer Ali’nin çizgiden 6 pasa doğru çıkardı, Luyindama araya girip tehlikeyi savuşturdu. Hemen akabinde Galatasaray yüzde 100’lük bir pozisyondan yararlanamadı. Belhanda’nın ara pasında Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegallinin zayıf şutu yandan dışarı çıktı. Son 15 dakikaya girilirken Fatih Terim’in aynı anda Mitroglou-Emre Akbaba hamleleri de işe yaramadı ve Cimbom çok kritik 2 puan kaybetti.

İsabetli şutu yok

G.Saray, Başakşehir'in kaybettiği haftada mutlak üç puan için gitmişti Konya'ya. Fakat sarı-kırmızılı takımın sahadaki istatistiklerine bakıldığında bunun pek de mümkün olmadığı görüldü. Öyle ki koca 90 dakika boyunca Terim'in oyuncuları kaleye tek isabetli şut bile çekemedi. Üstelik Aslan 11 şut denemesi sonucunda sıfır çekerek çok kötü bir performans sergiledi. G.Saray en son 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde kaleyi tutturamamıştı. Bu arada 2 isabet bulan Konya da aslında rakibinden pek farklı değildi. Maçta ilk isabetli şut 61'de Yatabare'den geldi.

Kritik karar

Maçın 42. dakikasında VAR devreye girdi. Mbaye Diagne, Konyaspor ceza sahası içinde yer kalırken penaltı bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan, ofsayt kararı verdi. Pozisyonun ardından VAR hakemi Cüneyt Çakır ile uzun bir süre görüşen Kalkavan, ardından ofsayt kararını değiştirmedi ve oyuna devam ettirdi. Kararın ardından ofsayt çizgisi ekranlarda gösterildi.