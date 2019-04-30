Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futboluna acı haber önceki gün gece yarısı düştü. Kayseri deplasmanından Antalya’ya dönen A. Alanyasporlu yedi futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) hayatını kaybetti. Kazada diğer altı futbolcu hafif yaralandı. 1-1 berabere biten maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına iki gün izin verdi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, bir an önce ailelerine kavuşmak için kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti.

Sürücü uyuyunca

Alanya’dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.’nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, sürücünün uyuması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Sural, 10 metre boyunca sürüklendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sural ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Hepsi şokta!

Sural’in hayatını kaybettiği kazada Sackey’nin sağ kolunda kırık, Souza’nın parmağında çatlak oluşurken, diğerleri ayakta tedavi edildi. Yan yatan araçta kendilerine geldikten sonra Sural’in olmadığını fark eden oyuncular Çek oyuncuyu araçtan 10 metre uzakta yaralı buldu. Oyuncular büyük şok yaşadı.

2,5 aylık kızı var

Devre arasında Sparta Prag’dan 160 bin avro karşılığında 2,5 yıllığına transfer edilen Josef Sural’in biri 8 yaşında, diğeri de Alanya’ya transfer olduktan 1 ay sonra Prag’da dünyaya gelen 2,5 aylık iki kızı var. Sural, Çekya Milli Takımı formasıyla EURO 2016’da Türkiye’ye karşı forma giymişti. Çek oyuncunun eşi haberi alınca sinir krizleri geçirdi.