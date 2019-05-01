Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu
Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.
Mert Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
01.05.2019 - 13:14 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu
Etiketler : Mert Nobre,
621411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/621411.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0