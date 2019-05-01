Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre,  Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını  duyurdu
 
Nobre açıklamasında, "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için  çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz.  Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı  olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde  tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.