Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 31. haftasında Medipol Başakşehir ile haftanın açılış maçını 3 Mayıs Cuma günü oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devamında ise eğitsel oyunlar ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra taktiksel çalışmaların ve gol vuruşunun yapılması ile antrenman sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, perşembe günü yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.