Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Lacivert-beyazlı ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 11, Simon, Moerman 18, Dunston 7, Anderson 11, Doğuş Balbay, Pleiss 5, Micic 10

Barcelona Lassa: Pangos 7, Ribas 8, Claver, Singleton 12, Tomic 10, Seraphin 4, Hanga 9, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2

1. Periyot: 23-28

Devre: 47-42

3. Periyot: 61-57

Karşılıklı üç sayılarla başlayan müsabakada Ribas ve Tomic'le skor üreten Barcelona Lassa, 3. dakikada 5 sayılık (3-8) fark yakaladı. İspanyol ekibinin Tomic ve Singleton ile bulduğu basketlere dış atış isabetleriyle karşılık veren Anadolu Efes, farkın açılmasına izin vermedi. Pota altında Hanga ve Tomic'i savunmakta zorlanan lacivert-beyazlılar, çeyreğin son 2 dakikasına 24-21 geride girdi. Etkili oyununu sürdüren Barcelona Lassa, 10. dakikada Singleton'ın üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (21-28) çıkardı. Periyodun bitimine 3 saniye kala Pleiss'la pota altından basket bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-23 geride kapattı.

İkinci periyoda pota altında daha agresif başlayan Anadolu Efes, Moerman, Beaubois ve Pleiss'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 32-34. Larkin ve Micic'in hücum performansını artırmasıyla temposunu yakalayan ev sahibi ekip, 17. dakikada 40-39 öne geçti. Doğuş Balbay'ın savunma katkısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da etkili görüntüsünü sürdürdü ve devre arasına 47-42 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına takımlar hücumda tutuk başlarken 3 dakika 15 saniye boyunca sayı olmadı. Periyodun ilk 5 dakikasında Anadolu Efes 2, Barcelona Lassa ise 4 sayı üretti. Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyun ritmini bulmaya çalışan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 57-50 önde geçti. Hanga ve Kuric'le skor üreten İspanyol ekibi 30. dakikanın ilk saniyelerinde farkı kapatsa (58-57) da Anadolu Efes, Larkin'in dış atış isabetiyle final periyoduna 61-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Anderson ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-57. Savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa önünde 35. dakikaya 70-59 üstün girdi. Anadolu Efes, çeyreğin ikinci bölümünde hücumda temposunu kaybederken Singleton, Heurtel ve Ribas'la skor üreten İspanya temsilcisi bitime 1 dakika 35 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 75-71. Hücum hakkını kullanamayan rakibi karşısında Moerman'la kritik bir üç sayılık basket bulan Anadolu Efes, son 29 saniyeye 78-71 önde girdi. Kalan sürede Larkin'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı da 80-71 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Anadolu Efes ile İspanya'nın Barcelona Lassa takımları arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 5. maçı tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti. Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin son maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitiren taraftarlar, 16 bin 500 kişi kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nu da tamamen doldurdu.

Basketbol camiası Efes'in yanında

Basketbol camiasından birçok isim lacivert-beyazlı takımı destekledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkaı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, milli basketbolcu Semih Erden ile basketbol camiasından birçok isim maçı saha kenarından takip etti.

Cedi Osman tribünde

Anadolu Efes'in kazanması durumunda Dörtlü Final'e yükseleceği maçı milli basketbolcu Cedi Osman da tribünden izledi.

Anadolu Efes'ten Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'a transfer olan Cedi, karşılaşmayı salonda takip etti.

Müsabaka öncesinde ismi anons edilen Cedi'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünler maviye boyandı

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerindeki mavi renk ağırlığı görsel açıdan güzel bir atmosfer oluşturdu.

Anadolu Efes Kulübünün taraftarlara yaptığı çağrı üzerine taraftarların büyük çoğunluğu mavi giyerek maça geldi. Ayrıca her koltuğa üzerinde "Kazanacağız" yazılı turkuaz renkli tişörtler bırakıldı.