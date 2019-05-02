Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Camp Nou’da Liverpool’u konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. Ev sahibi ekip 26. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Alba’nın ortasında kale önünde Suarez’in kayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da ev sahibi ekibin baskısı vardı. 75. ve 82. dakikada sahneye çıkan Arjantinli yıldız Messi attığı gollerle farkı 3'e çıkardı. 90 dakika Barcelona'nın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, bu sonuçla Katalan ekibi rövanş için büyük avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak.

Öte yandan Messi, Barcelona formasıyla çıktığı resmi maçlardaki gol sayısını 600'e çıkardı.