THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 3. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı.
Ergin Ataman 3. kez Final Four'da
01.05.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Euroleague Final-Four’da mücadele edecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Efes,Ergin Ataman,
621524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/621524.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0