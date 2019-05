Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dün spor müdürlerine önemli açıklamalarda bulundu. Derbiyi, kulüplerin durumunu ve özellikle de her haftanın gündemi hâline gelen hakemleri değerlendiren Cengiz, son dört hafta için “Ölümüne oynayacağız. Futbola değil neticeye odaklanacağız” dedi. Cengiz hakem yönetimleri ve Riva’yı ziyaretleriyle ilgili olarak “Yatıyoruz kalkıyoruz hakem konuşuyoruz. Olacak iş değil. Ölümcül hata yapıyorlar. Fenerbahçe derbisinde 21 aleyhimize dört lehimize hata yapılmış. Hakem neticeye etki etti. Hüsnü Bey’i (Güreli-TFF Başkanı) aradım. ‘Yemin ederim benim hakemlere etkim yok’ dedi. Benden istedi sen git MHK ile konuş dedi. Şenol Hoca da gitmiş. Biz gidince hakem ayarlamaya gitmiş diyorlar” siteminde bulundu.



Hakemlere eğitim şart

“Biz kendimize özel bir şey istemedik. Adaletli olmaları, herkese eşit davranmalarını talep ettik” diyen Cengiz “Bize kasıt olduğunu, mümkünse VAR gitmeleri ve kayıtları açıklamalarını istedik. O gün ikna olmadık. VAR’a niye gidilmediğini sorduk 150 gün ceza yedim. Kulüpler Birliği bildiri yayınladı kendi ayağına kurşun sıktı. On yedi kulüp diye yazılıyor ancak sekiz kulüp imzaladı. Göksel Gümüşdağ da imzalamadı. Kulüpler Birliği, homojenliğini yitirdi. Masanın bir bacağı eksik. Özetle hakemleri bizim 14 yaşındaki çocuklar gibi eğitip dürüstlüğe yönelteceksin. Kötüler çok olabilir ama iyilerin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Direkt çalan güvenilin hakemleri gözlerimiz arıyor” ifadesini kullandı.

CENGİZ’DEN SATIR BAŞLARI

∂ Senelerdir ilk defa futbolcu alım satımında artıdayız. Diagne için su akar yolunu bulur. Performansı iyi olacaktır. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Kasımpaşa’da 2-3 bin kişiye oynuyordu. Şimdi 50 bin kişi önünde etkileniyor.

∂ Devre arasında hanım bile isyan etmişti. “Forvet al” diyorlardı. Aldık şimdi iş tersine dönünce “Gördün mü forveti?” dedim.

∂ Mete Kalkavan, babası eski milletvekili. Bizim Mersin maçını yönetirken babası tribünde kalp krizi geçirdi sonra da vefat etti. Bu onda iz bırakır. O adamı da zor duruma düşürüp bizim maçlara verme.

∂ Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş bir önceki sezon yayın gelirinden 10 milyon avro alırken biz 2 milyon milyon avro aldık. beINSports ihaleyi çok düşüğe aldı.

∂ (Fener Ol Projesi için) Biz ona çok hazırdık ve 1 milyar TL’lik izin aldık. “Diagne’ye 10 milyon avro verdiniz. Parayı çarçur ettiniz dileniyorsunuz” derler diye kampanya yapmadık.

∂ Fenerbahçe’nin işi zor. Ne kadar toplamışlar? Bence siteye konmalı. Bizde olsa beni mahvederler. En ince noktasına kadar araştırırlar yazarlar.

∂ (Şenol Güneş’in önceki gün TFF’yi ziyareti için) Ben olsam böyle bir ortamda oraya gitmezdim. (Ali Dürüst de oradaydı sözlerine) O zaman yanlış bir algı oluşturulmuş.

∂ Keşke her maçımız derbi olsa. Her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak emin olun borcumuz kalmaz. Ayrıca TSYD turnuvası düzenleyelim.

∂ Araplardan paramızı alamadık. Rodrigues’den 5 milyon, Gomis’ten de 2 milyon avro alacağımız var. Arap çeklerini Avrupa bankaları kırmıyor.

∂ Yayıncı kuruluş her görüntüyü vermiyor. Derbide Elif Elmas bence eliyle düzeltti. Ön cephe görüntüsünü vermediler. Tamam belki de el olmayabilir ama görüntü yok.

FATİH Terim’e torun morali

Sarı-kırmızılıların dünkü idmanında sürpriz misafirler vardı. Teknik direktör Fatih Terim’in

üç torunu da dün Florya’daydı. Tecrübeli çalıştırıcı, kızları Merve ve Buse’nin çocuklarıyla güzel vakit geçirdi. Torunlar, Terim’in neşe kaynağı oldu.