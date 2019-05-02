Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Galatasaray'da gol krallığı yarışında önde olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar beklentileri karşılayamasa da derbi mücadelesinde görevini yerine getirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta ise devre arasında transfer edilen ve yaptığı katkıyla siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk iddiasını güçlendiren Burak Yılmaz, derbide gol serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Diagne'nin 28 golü var

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Diagne, bu sezon 26 lig maçında 28 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen Diagne, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 17 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı.

Senegalli oyuncu, Galatasaray'da ise henüz beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı takımda 9 maçta şans bulan Diagne, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne, 28 golün 11'ini penaltı atışlarından buldu. Kasımpaşa'da attığı 20 golün 6'sini penaltından atan Senegalli futbolcu, Galatasaray'da ise 8 golün 5'ini bu şekilde kaydetti.

Burak Yılmaz, 6 maçtır atıyor

Beşiktaş'ın derbideki en büyük gücü olacak Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray karşısında gol serisini sürdürmeye çalışacak.

Diagne gibi bu sezon iki farklı takımda görev alan Burak, ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 7 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 33 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede formasını giydiği Beşiktaş'ta ise 12 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Burak Yılmaz, özellikle son 6 karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı. Deneyimli futbolcu, söz konusu 6 karşılaşmada 7 gol attı.

Trabzonspor'da attığı 5 golün ikisini penaltıdan atan Burak, Beşiktaş'ta da 2 golü bu şekilde buldu.

İki takımın diğer golcüleri

Galatasaray, Diagne dışında diğer golcüler Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ile sonuca gitmeye çalışacak.

Onyekuru 12 gol atarken, Feghouli rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta ise özellikle ikinci yarıdaki performansıyla dikkati çeken Adem Ljajic, 8 kez gol sevinci yaşadı. Ryan Babel'in ayrılmasının ardından orta sahanın solunda görev yapan Güven Yalçın ise 5 kez gol sevinci yaşadı.