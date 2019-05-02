Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi mücadelesinde Bülent Yıldırım görev alacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Serkan Tokat ise dördüncü hakem olacak.

Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN:

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 MAYIS PAZAR:

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus