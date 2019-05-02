Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'e yükselmesine ilişkin gelen bir soruya yanıt olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Bizim ayrı bir heyecanımız var, çünkü biz oradan yetişen eski sporcularız. Belirli bir zamanlar o kulübün başarısı için ter dökmüş insanlarız. Bunu samimiyetle söylüyorum başta Tuncay bey ve ailesine ve tüm Anadolu Grubu'na ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok uzun yıllardır Türk basketboluna, Türk sporuna inanılmaz derecede destek sağlıyorlar. Bu anlamda bu başarı bizlerden çok onlar için daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Biz de eski sporcu ve şimdi basketbolu yöneten insanlar olarak bu güzel anlara, bu tarihe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ FİNALDE KARŞILAŞSINLAR"

Ülke olarak iki takımla da gurur duyduklarını dile getiren TBF Başkanı, "Tek üzüntümüz ikisinin de yarı finalde karşılaşması, keşke finalde karşılaşsaydı. Ülke olarak hepsiyle gurur duyuyoruz ama finalde de ayrı bir heyecan yaşardık. Şimdi tek burukluğumuz, birisinin finale çıkacağı. İnşallah o da şampiyonlukla bitirir ve ülkemize kupayı getirirler. 2017'de Fenerbahçe bunu yapmıştı. İlk başta Aziz başkanla gelen, spora verilen destek daha sonra Ali beyle devam eden bu istikrar, başarıları getiriyor. Tuncay bey ve Özilhan ailesi uzun yıllardır spora destek veren insanlar, sonunda da bu başarıları elde etmeleri bizi çok mutlu etti. İki takımımıza da gönülden başarılar diliyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz, iki gurur kaynağımızın ikisi de yarı finalde oynuyor. Tek beklentimiz birisinin şampiyon olup, birisinin de üçüncü olarak ülkemize dönmesidir. Türk basketboluna değer verdikleri için iki kulübümüze ve FIBA organizasyonunda da bizi başarıyla temsil eden diğer tüm kulüplerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bunlar onların başarısıdır, onların yaptığı yatırımlar sonucunda bu başarılar geldi. Biz federasyon olarak sadece en iyi şekilde performans sergilemeleri için onlara destek oluyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.