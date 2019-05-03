Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Futbolun Süperleri ödül törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Hakemler kura ile belirlensin" önerisine çarpıcı bir karşılık verdi. "Bugünün gündemi değil bu. Bitime 4 hafta kalmış. Yeni bir lig başlayacağı zaman Kulüpler Birliği'nde bir şeyler konuşuruz. MHK Başkanı ve yönetimini davet ederiz. Şöyle yapsak diye konuşuruz" diyen Orman, "Lig bitmeye yakınken bunları konuşmak, bence algıyı değiştirme, baskı oluşturma gibi algılanıyor. Bunlar ne Galatasaray ne Beşiktaş'a yakışacak şeyler değil. Burada en önemli gelen kişiler sporcular. Onlarla ilgilenelim, biz spor adamların bu işin gündeminde yokuz" sözlerini kullandı.

Ya Kardeşler çıkarsa?

Hafta sonunda Türk Telekom'da oynanacak Galatasaray derbisine de değinen Orman, "Kazanmak için gidiyoruz oraya. Eminim ki Galatasaray da bizi yenmek için bekliyor. Bu böyle bir spor. Buna sporcular karar verecek" derken, "Hakemler hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kayserispor'un maçında yapıldı mı, çok yapıldı. Bizimkinde çok daha. Herkes kendine göre haklıdır. Ama bu hakemlerle oynanacak. Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok" sözlerini kullandı. Bu arada Kayseri Başkanı Erol Bedir, Cengiz'in teklifi için, "Kura çekildiği zaman art arda, Arda Kardeşler çıkarsa ne yapacaksınız?" sorusunu sordu.

Güneş: Kovalıyoruz!

Şenol Güneş, G.Saray derbisiyle ilgili olarak, "Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" ifadelerini kullandı.

Toplu gidecekler

Beşiktaş Kulübü, taraftarların derbiye toplu olarak götürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Taraftarlarımızın Vodafone Park arkasındaki İBB garajı önünde buluşmaları gerekmektedir. Toplanma saati 14.00, hareket saati 15.00’tir. Bilet kontrolü yapılacaktır” denildi.

Kalmak istiyorum

Kulüp dergisine konuşan Beşiktaş’ın yükselen yıldızı Âdem Ljajic, “Kiralığım ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak istiyorum. Beşiktaş’ta kendimi çok iyi hissediyorum. Hem takım olarak hem de ülke olarak burada bulunmaktan çok mutluyum" sözlerini kullandı.