Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 18 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa’da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş’ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş’a karşı oynadığı 18 derbide kalesini 7 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi