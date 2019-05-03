Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirsporlu Nizamettin Çalışkan'a 7 maçtan men ve 16 bin 250 TL para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Nizamettin Çalışkan'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle takdiren 7 resmî men ve 16.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.
Balıkesirspor Baltok'ta Nizamettin'e şok ceza
03.05.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abalı Denizlispor ile deplasmanda oynanan maçın sonunda hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart gören Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin Çalışkan'a PDFK'dan şok ceza geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesirspor,nizamett,n,ceza,
621947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/621947.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü - Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa - Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor - Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe - Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray - Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0