Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirsporlu Nizamettin Çalışkan'a 7 maçtan men ve 16 bin 250 TL para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Nizamettin Çalışkan'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle takdiren 7 resmî men ve 16.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.