Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run bu sene 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’a İzmir 4'üncü kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarış için kayıtlar ve bağışlar internet adresinden devam ederken, benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan koşudan elde edilen tüm bağışlar fonlamaya gidiyor.

Bir kişi desteksiz adım attı

Wings for Life Vakfı’nın destekleri sayesinde omurilik felci konusunda ilk olumlu haber de geldi. 8 yıl omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee isimli İsviçreli, Wings for Life Vakfı’nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene ilk kez desteksiz adımlarını atmayı başardı. Mzee, bu sene İsviçre’deki koşuya katılacak ve başlangıç noktasında yerini alacak.

5 yılda 23.6 milyon euro toplandı

Yapılan bilgilendirmede; Wings for Life World Run'a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik araştırmalar için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon euro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturdu. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.