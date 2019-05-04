Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler yer alacak.
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu
04.05.2019 - 13:25 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa'nın, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : kasımpaşa,fenerbahçe,var,koray gençerler,
622183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622183.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü - Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa - Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor - Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe - Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray - Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0