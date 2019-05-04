Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Galatasaray maçı öncesinde kadroyu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen ve Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Ricardo Quaresma’nın derbide ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Bunun dışında sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Adriano da, Galatasaray maçında ilk 11’de sahada olabilir. Savunmada Gökhan Gönül, Vida ve Mirin’e şans verecek olan Şenol Güneş, sol bekte Adriano’yu oynatması durumunda Caner Erkin’i sol açıkta sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Adriano forma giymezse, Caner Erkin sol bekte olacak. Atiba-Dorukhan ikilisinin ön liberoda şans bulacağı derbide orta sahada Adem Ljajic, forvette ise Burak Yılmaz sahaya çıkacak. Sol kanat konusunda ise Güneş’in elinde iki alternatif bulunuyor. Quaresma’yı sağ açıkta oynatmayı planlayan Güneş, sol açıkta Güven ya da Lens’ten birini sahaya sürmeyi planlıyor. Lens’in daha tecrübeli olması, Hollandalı futbolcuyu bir adım öne taşırken, Adriano’nun ilk 11’de sahada olması durumunda bu bölgede Caner’in oynama ihtimali daha yüksek olacak ve hem Güven hem de Lens kulübede olacak.
Quaresma 11’e, Lens’in durumu belirsiz!
04.05.2019 - 14:30 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlığı geçen Quaresma’yı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Formu tartışılan Lens’in durumu ise Adriano’ya bağlı!
Kaynak: İHA
Etiketler : quaresma,lens,durum,belirsiz,
622197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622197.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü - Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa - Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor - Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe - Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray - Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0