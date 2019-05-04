Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybol Efeler Ligi’nde 2018/2019 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu. 2-2 devam eden serinin 5. maçında Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride durumu 3-2’ye getirerek sezonu şampiyon olarak noktaladı. Karşılaşmanın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit, Mustafa, Radke, Taht, Hasan, Burak (Bravo, Muhammet)

Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan, Ter Maat, Hidalgo, Emre, Ahmet (İzzet)

Setler: 14-25, 22-25, 19-25