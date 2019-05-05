Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de evinde oynadığı 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray ayrıca derbi galibiyetiyle sahasında ligdeki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.
Galatasaray ligdeki iç saha rekorunu egale etti
05.05.2019 - 21:45 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Beşiktaş galibiyetle ligde evindeki yenilmezliği 35 maça çıkardı ve kendi iç rekorunu iç saha rekorunu egale etti.
Etiketler : Galatasaray,Beşiktaş,
622431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622431.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
16
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray - Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0