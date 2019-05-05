Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla geçerek liderliğe yükseldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Bu önemli mücadele sonrası sarı-kırmızılı takımı taşıyan otobüs, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Takımlarını yalnız bırakmayan çok sayıda taraftarın meşalelerle karşıladığı kafile, yoğunluktan dolayı tesislere girmekte de zorlandı.
Beşiktaş galibiyeti sonrası büyük coşku yaşayan Galatasaraylı taraftarlara sarı-kırmızılı takımın İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de üçlü çektirdi.
Galatasaray kafilesi tesislere geldi
05.05.2019 - 23:40 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Tesislerde sarı-kırmızılıları çok sayıda taraftar karşıladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla geçerek liderliğe yükseldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Bu önemli mücadele sonrası sarı-kırmızılı takımı taşıyan otobüs, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Takımlarını yalnız bırakmayan çok sayıda taraftarın meşalelerle karşıladığı kafile, yoğunluktan dolayı tesislere girmekte de zorlandı.
Etiketler : Galatasaray,
622448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622448.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0