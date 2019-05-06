Maç içindeki hakem kararlarını eleştiren Orman, "Son yıllarda Galatasaray ile ligin son maçlarını hep deplasmanda oynuyoruz. Hakemler düşük performanslı olabilirler ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Pozisyon yorumlarına girmek istemiyorum ama hakem vücut dili olarak maça yanlı başladı. Hakemin yaptığı hataları normal karşılamak mümkün değil. Hakemin kararları ikinci yarıda skora göre değişti. Maçın başından beri etki altındaydı. Bariz hatalar yaptı. Penaltı pozisyonu penaltı değil. Öncesinde ofsayt da yok ama kesinlikle penaltı değil. Biz bu zihniyetin değişmesi için çok mücadele ettik. Pozitif duruş sergiledik ama bugünkü hakem rezaletti. Hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli bir hale getirdi. Hakemin işi eyyamcılık değildir, hakemin işi gördüğünü çalmaktır. Bugün maça çıkan hakemin aklında bir fikir vardı. Bu tarz hakemlerle Türk futbolu bir yere gidemez. Futbol her yerde oynanıyor. Başka ülkelerde yöneticilerin maçtan önce hakemlerle ilgili açıklama yaptığını duydunuz mu? Maç 2-0 olduktan sonra bizim lehimize kararlar verildi ama bunlara kimse kanmıyor. Bu zihniyetteki hakemler bu işi bırakacaklar. Bunlardan hakem olmaz. Futbolun marka değeri hepimizin sorumluluğunda. Her maçtan önce yöneticiler hakemler hakkında açıklama mı yapacak? Bu işler böyle mi gidecek? Türk futboluna bütün takımlar lazım. İnsanları futboldan soğutmamalıyız. Futbolu sevdirmemiz gerekiyor. Hakemlerin de itibar gören kişiler olması lazım. Önümüzdeki üç haftada neler olacağını kimse tahmin edemez. Her şey olabilir. Takımımız sonuna kadar mücadele edecek." diye konuştu
Fikret Orman'dan çok sert açıklamalar
06.05.2019 - 01:06 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray maçının ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.
Etiketler : fikret orman,beşiktaş,galatasaray beşiktaş,
622459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622459.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0