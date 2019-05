Türkiye Gazetesi

Maç içindeki hakem kararlarını eleştiren Orman, "Son yıllarda Galatasaray ile ligin son maçlarını hep deplasmanda oynuyoruz. Hakemler düşük performanslı olabilirler ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Pozisyon yorumlarına girmek istemiyorum ama hakem vücut dili olarak maça yanlı başladı. Hakemin yaptığı hataları normal karşılamak mümkün değil. Hakemin kararları ikinci yarıda skora göre değişti. Maçın başından beri etki altındaydı. Bariz hatalar yaptı. Penaltı pozisyonu penaltı değil. Öncesinde ofsayt da yok ama kesinlikle penaltı değil. Biz bu zihniyetin değişmesi için çok mücadele ettik. Pozitif duruş sergiledik ama bugünkü hakem rezaletti. Hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli bir hale getirdi. Hakemin işi eyyamcılık değildir, hakemin işi gördüğünü çalmaktır. Bugün maça çıkan hakemin aklında bir fikir vardı. Bu tarz hakemlerle Türk futbolu bir yere gidemez. Futbol her yerde oynanıyor. Başka ülkelerde yöneticilerin maçtan önce hakemlerle ilgili açıklama yaptığını duydunuz mu? Maç 2-0 olduktan sonra bizim lehimize kararlar verildi ama bunlara kimse kanmıyor. Bu zihniyetteki hakemler bu işi bırakacaklar. Bunlardan hakem olmaz. Futbolun marka değeri hepimizin sorumluluğunda. Her maçtan önce yöneticiler hakemler hakkında açıklama mı yapacak? Bu işler böyle mi gidecek? Türk futboluna bütün takımlar lazım. İnsanları futboldan soğutmamalıyız. Futbolu sevdirmemiz gerekiyor. Hakemlerin de itibar gören kişiler olması lazım. Önümüzdeki üç haftada neler olacağını kimse tahmin edemez. Her şey olabilir. Takımımız sonuna kadar mücadele edecek." diye konuştu