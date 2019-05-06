Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon zirve yarışında yer alacak kadro için yoğun çalışma içinde. Ekonomik sıkıntılarla da boğuşan sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek 9 oyuncunun yanı sıra, kiralık anlaşmaları bitecek Slimani, Benzia ve Ayew’in de boşluğunu doldurmak zorunda kalacak. Ayrıca, düşünülmeyen Kameni, Frey, Reyes gibi isimlerin yerine de yeni oyuncuların alınması planlanıyor. Maliyetler bir yana, kapsamlı değişimin olumsuz etkilerini de göz ardı etmek istemeyen yönetim ve teknik heyet bazı isimlerle yeniden masaya oturmaya kararı aldı. Martin Skrtel, Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena’ya ücretlerinde indirim yapmaları şartıyla yeni sözleşme fırsatı sunulacak.

Skrtel zorlayabilir

Trabzonspor maçı öncesi, sözleşmesindeki özel maddeden vazgeçerek sezon sonunda boşa çıkmayı göze alan Valbuena’nın indirimi kabul ederek yeni mukavele imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı şekilde Soldado da sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Devre arasında Juventus ve Barcelona’dan teklif almasına rağmen banko oynamak istediği için takımda kalmayı tercih eden Skrtel’in durumu ise henüz net değil. Parma’yla flörtleşen Slovak savunmacı, “Ben ve ailem burada mutluyuz. Anlaşırsak niçin devam etmeyeyim” demişti. Özetle sarı-lacivertli yönetim, üç ismi tutmak için şartları zorlayacak.

Jailson farkı ortada

Ersun Yanal’ın devre arası alınan Tolgay ısrarı sebebiyle uzun süre yedek kalan Jailson iki maçtaki performansıyla alkış topladı. Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 11’de görev yapan sambacı, top çalma ve ikili mücadele kazanma istatistiklerinde ilk sırada yer alırken “Sabırla bekledim ve şansı iyi kullandım” dedi.

KALECİ HARUN : Benim de içim acıdı

Kasımpaşa maçında yediği skandal gol sonrası açıklamalarda bulunan Harun Tekin, camiadan özür diledi. “Kaleciler böyle gol yediği zaman için acırdı, benim de başıma geldi” diyen tecrübeli eldiven, “Futbol hatalar oyunu. Ancak takım böyle zorlu bir süreçten geçerken böyle bir durum yaşamak beni fazlasıyla üzdü. Neyse ki maçı kazandık” dedi.

Derin bir nefes

Kasımpaşa’yı yenerek üç puan ve deplasman hasretine son veren Fenerbahçe, küme düşme endişesinden de kurtuldu. Sarı-lacivertliler, üzerlerindeki baskının azalmasıyla Haftalar sonra rahat bir nefes aldı. Maç sonrası oyuncularını tebrik eden Ersun Yanal “Bir galibiyetten fazlasını kazandık. Öz güvenimiz geri geldi. Kalan üç haftada sizden aynı mücadeleyi bekliyorum. Güzel bir kapanış yapalım” dedi.