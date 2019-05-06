Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi sonrası hem oyuncularına hem de hakemlere tepkiliydi. “Yediğimiz gol acemiceydi ama bunun daha öncesi de vardı. Topa müdahale faul oluyorsa (Necip’in pozisyonu) ve biz tam atak yaparken bu oluyorsa biz kapatalım bu işi” vurgusu yapan Güneş, “Sen zaten oyununu oynayacaksın. Her maç hakem hataları oluyor. Oyun içinde bunlar tartışılmaz. Taçtan golü yedik. Yanlıştır doğrudur o karar bilemem ama bu disiplinden kopmamalıydık. Akıl ve sabır lazım. Soğukkanlılık lazım. Aslında öyle başlamıştık ama hakem kararları çok uzadı bu konuda” şeklinde konuştu.

Hakemler belli

“İkinci bölgede ve önde baskı kurarak oynamayı düşünüyorduk ama ilerleyen dakikalarda dış sebepli sinirlenmelerden dolayı oyun formatımızda disiplinsizlik meydana geldi” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “İlk yarıyı geçirip ikinci yarı hamle yapmayı düşünüyorduk. İkinci yarıda etkili ataklarımız oldu ama golü bulamadık. 3 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok basit yediğimiz iki gol var. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Hakemler belli, rakipler belli sonuçta” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’a isyan var

Beşiktaş’tan derbinin hakemi Bülent Yıldırım’a maç içi ve sonrasında tepki büyüktü. Karşılaşmanın ilk yarısında Lens, Caner, Vida, Gökhan ve Ljajic’e çıkan sarı kartlar siyah-beyazlı oyuncuları saha içinde sinirlendirdi. Sık sık Yıldırım’ın etrafını saran futbolcular verilen kartlara öfke saçtı. Fakat asıl isyan G.Saray’ın ilk golünde yaşandı. Topun Caner’e çarpmadan taca gittiğini söyleyen Beşiktaşlı futbolcular verilen aleyhte kararla yenilen gole isyan etti.

Gözlerin varsa görürsün

Geceye damga vuran ‘taç olayı’ derbi sonrası gündemin konusuydu. Maçın ardından ‘Mixed Zone’ bölgesinde basın tarafından topun ayağına çarpıp çarpmadığı sorulan Caner Erkin, “Bir bak, izle, ondan sonra görürsün ne olduğunu. Gözleriniz varsa görürsünüz” cevabı verirken, başka soru almadan takım otobüsüne doğru gitti.

Bundan hakem olmaz

Hakem Bülent Yıldırım’ı topa tutan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Hakem ilk dakika itibariyle vücut diliyle yanlı başlamıştı maça. Bu kadar derbiye çıkmış bir hakemin, bu hataları yapmasını normal karşılamam. Eyyamcılık hakemin işi değil. Hakem yüzünden kaybettik demiyorum ama rezalet üstüydü. Maçı şaibeli bir hale getirdi” dedi. Orman, “Yıldırım’a düdük astıracak mısınız?” sorusuna, “Benim öyle bir yetkim yok. Beşiktaş maçı kaybetti. Düdüğü assa ne olur? Taraftarımıza şirin görünmek için Bizans oyunlarına girmem” cevabını verirken, “Maç 2-0 olduktan sonra bizim lehimize kararlar verildi ama bunları kimse kanmıyor. Yemezler! Bu zihniyetteki hakemler bu işi bırakacaklar. Bunlardan hakem olmaz. Futbolun marka değeri hepimizin sorumluluğunda” dedi.

Ceza alabilirim!

Ricardo Quaresma derbi sonrası, “Sezon bitmedi. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak, muhakkak puan kaybedeceklerdir. Tam söylemek istediğimi söylesem, Federasyon bana ciddi bir ceza uygulayabilir. Umarım Türkiye’de bazı şeyler değişebilir” dedi.

Hatalı olan biziz

Beşiktaş’ta oyuna sonradan dâhil olan Adriano, “İki golde de büyük hatamız vardı. Bundan sonra rakiplerimizin alacağı sonuçlar da bizim için çok önemli olacak. Dikkatsizliğimizin bedeli çok ağır oldu. Buraya kazanmaya gelmiştik” sözlerini kullandı.