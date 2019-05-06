Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Beşiktaş. Bir tarafta Fatih Terim, bir tarafta Şenol Güneş. Bir tarafta şampiyonluk, bir tarafta üçüncülük! Bir haftadır tüm Türkiye bu maça kilitlendi. Dün saatler 19.00'u gösterdiğinde nefesler tutuldu. Âdeta sezonun finaliydi bu karşılaşma... Ev sahibi Galatasaray ilk düdükle beraber yüklenmeye başladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'a orta alanda rahat top kullanma fırsatı vermedi. Siyah-beyazlılar ani ataklarla tehlike oluşturmaya çalıştı. 27'de Belhanda'nın orta şut karışımı vuruşu ağlara gitti ama Diagne ofsayt pozisyonunda aktif olduğu için gol geçersiz sayıldı. Devreye de eşitlikle girileceği düşünülüyordu ki Galatasaray'ın golü geldi. Soldan taç atışını çok hızlı kullanan sarı-kırmızılılar Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakaladı. Feghouli'nin pası sonrası Fernando kaleciyle karşı karşıya kaldı, Brezilyalı sağa bıraktı. Onyekuru da rahat şekilde topu ağlara yolladı: 1-0.

Fernando işi bitirdi

İkinci yarıya Beşiktaş baskılı başladı. Galatasaray ise baskıyı kısa sürede kırmayı başarıp ikinci golü buldu. 54'te Beşiktaş savunmasını yine hazırlıksız yakalayan sarı-kırmızılılarda Diagne içeri doğru oynadı, topu alan Fernando önce kaleciye takıldı sonrasında dönen topu filelere yolladı: 2-0. Farkı indirmeye çabalayan Beşiktaş'ta Ljajic kale önünde dokundu Muslera gole izin vermedi. 67'de Diagne rakip ceza sahası içinde Vida ile girdiği pozisyonda yerde kaldı hakem 'penaltı' dedi. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal oldu. Mücadelenin son bölümünde de karşılıklı ataklar yaşanırken maçtan başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alırken, Beşiktaş umutlarını sahada bıraktı.

Sinirler gerildi

Maçın ardından Kagawa ile Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin arasında gerginlik çıktı. O bölgeye gelen Burak Yılmaz da olaya müdahil olunca tartışma büyüdü. Sözlü atışma hararetli bir şekilde devam ederken devreye Abdürrahim Albayrak ile Hasan Şaş girdi.



Çok önemli galibiyet

Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. 51 bin 578 seyircinin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Artık lider olduk. Oyuncuları galibiyet primi vereceğiz ama miktar bizde kalsın" dedi.

Sevindiren rekabet

Maçın statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bitime 3 hafta kaldı. Son sürece girilmesine rağmen şampiyon belli değil. Avrupa'da şampiyonlar belli oluyor ama bizde rekabet sürüyor, sevindirici" açıklaması yaptı.



Son düdüğe kadar

Maçı Bakan Kasapoğlu'yla birlikte izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söylerken, "Türk futbolu ve camiamız için hayırlı olsun. Şampiyonluk mücadelesi son düdüğe kadar sürecek" sözlerini kullandı.

Sevinçli ama temkinli

Onyekuru: Maç öncesi aramızda bunu konuşmuştuk. Yüzde 100 galibiyete ihtiyacımız olan bir maçtı ve bunun gereklerini yerine getirdik. Bu galibiyeti anlamlı kılmak için bundan sonra da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor...

Feghouli: Kazanmak için her şeyi yaptık ve bu sayede kazandık. Zaten çok fazla şampiyonluk kazanmış bir takımız. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey hedefe odaklanmak ve bunu sahaya yansıtmak...

Marcao: Daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var. Üç puan kazanmamız gereken, kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Taraftarlarımızın önünde oynuyorduk ve lider olmak istiyorduk. Bu yüzden çok mutluyuz...

Muslera: Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde üç tane çok zor maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün çok mutluyuz, çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden birini yendik...

Liderlik güzel şey

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gerektiği gibi oynadıkları ve 3 puan aldıkları için oyuncularımı kutluyorum. Sezonun bitmesine 3 hafta kala lider olmak güzel bir şey. İnşallah bunu da sonuna kadar götürürüz" derken, "Kaptırdığımız toplarda 8-10 dakikalık bölümde sıkıntı yaşadık ama ondan sonra daha çok topa sahip olduk. Kaptırdığımız toplar dışında hiçbir tehlike yaşamadık" sözlerini kullandı. İmparator, tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili soruya, "Top Caner'in ayağına değiyor. Orada taç bizim. Orada bir sıkıntımız yok. İstediğimiz gibi çabuk başlarız" cevabını verdi. Terim, bir ara Başakşehir'le farkın 8 puana açıldığının hatırlatılması üzerine, "8 puan da kapanır, 18 puan da demiştim. Ben yaptığım işe inanıyorum. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum, kaybettiğimde de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.