Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon öncesinde ilk transferini gerçekleştirdi. VakıfBank forması giyen ve takımının kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ABD'li oyuncu Kelsey Robinson, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek. 1992 doğumlu olan 1.88 boyundaki ABD Milli Takımı oyuncusu, özellikle VakıfBank'taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve takımının kazandığı başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.