Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftayı 25 puanla son sırada geçen Akhisarspor, gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

Ligde dün konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Akhisarspor, son 3 haftaya, düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 8 puan gerisinde 25 puanla son sırada girdi.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştıktan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Akhisarspor, ligi dış sahadaki Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında mağlup olması halinde bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Akhisarspor'un müsabakayı kazansa bile sıralamada üzerinde yer alan rakiplerinin alacağı sonuçlara göre lige yine de veda etme ihtimali bulunuyor.

Akhisarspor, 2012-2013'ten bu yana kesintisiz olarak Süper Lig'de yer alıyordu.