Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan yeşil-beyazlı takımda golcüler bu sezon hayal kırıklığına sebep oldu. Yeşil-beyazlılar, sezona Bogdan Stancu, Tomas Necid, Diafra Sakho ve Umut Nayir ile başladı. Ligde oynanan ilk iki maçın ardından Bursaspor, Tomas Necid ile yollarını ayırdı. İkinci yarıda ise, transfer tahtasını bir türlü açamayan yeşil-beyazlılar, Bogdan Stancu ile yollarını ayırdıktan sonra Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Kubilay Kanatsızkuş'u takıma geri çağırdı.

Golcülerden 7 gollük katkı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 31 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 25 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor. Gol yollarında yaşadığı büyük sıkıntı sebebiyle düşme korkusunu yakından hisseden timsahta, golcüler bu sezon sadece 7 gole katkı verdi. Diafra Sakho 18 lig maçında bin 846 dakika sahada kalırken, 3 gol, 1 asist yaptı. 22 müsabakada forma giyen Umut Nayir ise 3 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Nayir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. 7 maçta 394 dakika süre alan Bogdan Stancu, 2 maçta 60 dakika forma giyen Tomas Necid ve 4 müsabakada 45 dakika forma şansı bulan Kubilay Kanatsızkuş ise gol ve asiste katkı koyamadı.

Hayal kırıklığı Sakho

Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan Diafra Sakho ise, bu zamana kadar adeta yokları oynadı. Ligde forma giydiği ilk iki maçta gol attıktan sonra gol orucuna giren Sakho, tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Son oynanan BB Erzurumspor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Senegalli golcü 66.dakikada yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı. 66 dakika sahada kalan ve neredeyse topla buluşmayan Diafra Sakho, Süper Lig'deki son golünü 3-2 kaybedilen Galatasaray maçında atmıştı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Senegalli futbolcu şu ana kadar sadece 3 kez gol atma başarısını gösterdi.