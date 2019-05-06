Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası'nda 4’üncü yarış İspanya’da gerçekleşti. MotoGP Dünya Şampiyonası’nın İspanya Grand Prix’sinde Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez 1'inci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, sezonun 4’üncü yarışı İspanya’nın Jerez kenti ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 3 yarışının ardından pilotlar klasmanında ilk 5’e girerek 45 puan alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, İspanya’da birinci olarak kariyerinin 46'ncı birinciliğini elde etti. Marc Marquez, İspanya’daki birinciliği ile puanını 70’e çıkararak genel sıralamada liderliğe yükseldi.
MotoGP İspanya Grand Prix’sinde Marc Marquez 1'inci oldu
06.05.2019 - 15:08 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 4’üncü ayağı olan İspanya’daki yarışın kazananı Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : MotoGP,
622592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622592.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0