Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş son altı maçını kazanmış, derbiye de moralli ve maçın favorisi olarak çıkmıştı. Ancak Türk Telekom Stadı’nda siyah-beyazlıları çıldırtan kararlar vardı ve sonuç olarak hem üç puan kaybedildi hem de kalan üç haftada zirveyle aradaki fark dörde çıktı. Beşiktaş’ta hem yönetim, hem de taraftarlar, maçın hakemi Bülent Yıldırım’ın art niyetli olduğu görüşünde. Maçın başlamasıyla birlikte bütün takdir haklarının Galatasaray lehine kullanılmasıyla siyah-beyazlı futbolcuların sindirildiği görüşü hâkim... Necip’in Donk’tan önce topa müdahale edip, takımı atağa kaldırdığı pozisyonun kesilmesiyle başlayan hatalı düdükler Beşiktaşlı oyuncuların konsantrasyonunu iyice bozdu.

Taçtan gelen gol

Mariano’nun topu taca vurmasından sonra neredeyse bütün Beşiktaşlı futbolcular rakip yarı sahada kalmaya devam etti. Bu konsantrasyon kaybı pahalıya patladı. Hakem tacı Galatasaray’a verdi ve savunmada eksik yakalanan Beşiktaş derbide geriye düştü. Sonrasında üst üste çıkan kartlarla daha ilk yarı dolmadan siyah-beyazlı futbolcuların yarısı sararmış oldu. Yıldırım’ın, Beşiktaşlıları çıldırtan kararları bunlarla sınırlı değildi. İlk yarının sonunda Luyindama’nın, Atiba’ya attığı dirsekte faul dahi verilmedi. İkinci yarıda Yıldırım’ın oyunu dengeleme çabası ise Başkan Fikret Orman tarafından “Eyyam” olarak nitelendirilse de şampiyonluk umutları uçtu gitti.