Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün yeni adresi belli oldu. Son olarak Çin’in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve mukavelesi elinde bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, futbola doğduğu ülke olan Avustralya’da devam etme kararı aldı. Avustralya Ligi ekiplerinden Western United, Ersan Gülüm ile resmi olarak anlaştıklarını açıkladı.
Futbola Avustralya'nın Hume City takımında başlayan Ersan, Türkiye’de Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti. Tecrübeli savunmacı son olarak Çin ekiplerinden Hebei China Fortune takımında görev almıştı. Ocak ayında sözleşmesi biten Ersan'ın bonservisi ise elinde bulunuyordu.
Ersan Gülüm’ün yeni adresi Avustralya
07.05.2019 - 10:28 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Ersan Adem Gülüm, Avustralya Ligi takımlarından Western United ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün yeni adresi belli oldu. Son olarak Çin’in Hebei China Fortune takımında forma giyen ve mukavelesi elinde bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, futbola doğduğu ülke olan Avustralya’da devam etme kararı aldı. Avustralya Ligi ekiplerinden Western United, Ersan Gülüm ile resmi olarak anlaştıklarını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ersan gülüm,adres,avustralya,
622700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622700.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
32. Hafta Maçları
10.5.2019
Antalyaspor - Bursaspor
11.5.2019
Çaykur Rizespor - Galatasaray
11.5.2019
Fenerbahçe - Akhisarspor
11.5.2019
Göztepe - Sivasspor
12.5.2019
Kayserispor - Kasımpaşa
12.5.2019
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
12.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Mke Ankaragücü
12.5.2019
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.5.2019
Beşiktaş - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0