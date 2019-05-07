Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmandaki galibiyet hasretini bitirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, deplasmanda kazanamama serisini, ligin 31. haftasında 2-0 kazandığı Akhisarspor maçıyla noktaladı.

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan Malatya temsilcisi, Ravcı'yla ikinci maçı da kazanmış oldu.

Dış sahada 16 puan

Malatya ekibi, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 16 maçta 16 puan topladı.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 24 gol gördü. Yeni Malatyaspor ligdeki 44 puanının 16'sını deplasmanda kazandı.

Erdal Gündüz: "İstediğimiz noktaya yakınlaştık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyememelerine rağmen iyi durumda olduklarını söyledi.

Akhisarspor maçına iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Gündüz, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Gündüz, Akhisarspor maçında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında ligin ikinci yarısında bu performansı gösterseydik daha iyi yerlerde olabilirdik. Belki de Avrupa yolunda konumumuz belli olmuştu. İlk yarıda topladığımız 29 puanın 12'sini deplasmanda kazandık. İkinci yarı ise gerçekten bir şanssızlık yaşıyor ve kazanamıyorduk. Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyetin moral ve motivasyonuyla bunu kırdığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetle biraz daha istediğimiz noktaya yakınlaştık. Bundan sonraki maçlarımızdan da güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Ali Ravcı hocamız iyi performans göstermeye devam ediyor. Oyuncularımız da görevlerini yerine getirerek güzel bir galibiyet aldılar. Herkesi kutluyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz."