Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.