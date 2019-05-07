Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine devam etti
07.05.2019 - 14:41 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,akhisarspor,mesai,
622755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622755.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
32. Hafta Maçları
10.5.2019
Antalyaspor - Bursaspor
11.5.2019
Çaykur Rizespor - Galatasaray
11.5.2019
Fenerbahçe - Akhisarspor
11.5.2019
Göztepe - Sivasspor
12.5.2019
Kayserispor - Kasımpaşa
12.5.2019
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
12.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Mke Ankaragücü
12.5.2019
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.5.2019
Beşiktaş - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0