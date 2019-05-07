Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor, Süper Lig’e çıkmak için son adımlarını atıyor. Geçtiğimiz hafta lider Gençlerbirliği’ne konuk olan Horozlar, şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele ettiği rakibini 3 golle geçerek bitime 2 hafta kala Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı. En yakın takipçisi Hatayspor’un 5 puan önünde 2. sırada bulunan Ege temsilcisi, bu hafta sahasında küme düşmesi kesinleşen ve puanı bulunmayan Karabükspor’la oynayacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkacak.

Tarihi maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor

Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Şampiyonluk mücadelesi veren ekibi sezon buyunca destek veren taraftarların Süper Lig’e çıkma yolundaki tarihi karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Öte yandan bilet fiyatları ise, VIP ve gold tribünü 12 TL, kapalı B üst ve D üst tribünleri 45 TL, kapalı A ve E üst ile A ve E alt tribünleri 35 TL, kale arkası ve misafir tribünleri 10 TL olarak belirlendi.

“Çok emek verdik, zorlukları aştık”

Denizlispor’u zirve yarışında tutup Süper Lig’e çıkarmak için büyük emek verdiklerini belirten Teknik Direktör Yücel İldiz, “Sene başından beri bütün zorlukları aştık, tüm şehir olarak bütünleştik ve inandık. Artık son dönemece girdik. Denizli’de taraftarımıza tarihi bin an yaşatmak istiyoruz” dedi.