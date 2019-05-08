Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Yok artık Cüneyt Çakır! FIFA kokartlı Elit Kategori’deki hakemimiz Çakır, MHK ve UEFA tarafından deyim yerindeyse paylaşılamayınca yoğun bir trafik yaşadı. Hem de öyle böyle değil. Bizim de başımızı döndürecek Çakır görevlerinin ayrıntılarına bir bakalım... Çakır, 27 Nisan-8 Mayıs arasındaki toplam 12 gün içinde İstanbul, Antalya, Erzurum, İstanbul, Liverpool arasında adeta mekik dokudu. Hem sahadaydı hem de masada.

BİR FİNAL, 7 YARI FİNAL

Âdeta evinin yolunu unutan Cüneyt Çakır, hem yerel anlamda hem de uluslararası bazda ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Çakır dün akşamki Liverpool-Barcelona maçıyla Şampiyonlar Ligi’nde 44’üncü karşılaşmasında görev yaptı. Ayrıca bu sezonki 7. Şampiyonlar Ligi maçı ile elit hakemler arasında en fazla maç yöneten isim oldu. Cüneyt Çakır, dev arenada 8 sezonda bir final ve 7 yarı final maçı da yönetmiş oldu.

11 Günde 11 bin km

İstanbul-Antalya 750 km

Antalya-İstanbul 750 km

İstanbul-Erzurum 1.250 km

Erzurum-İstanbul 1.250 km

İstanbul-Liverpool 3.500 km

Liverpool-İstanbul 3.500 km