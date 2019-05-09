Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da mayıs ayı divan toplantısı dün gerçekleşti. Divan oldukça sert geçti ve efsane başkan Faruk Süren’in konuşması toplantıya damga vurdu. Başkan Mustafa Cengiz geçen hafta spor müdürleriyle sohbet toplantısı yapmış ve genel kurulda yanına gelip tavsiye veren eski başkan Faruk Süren için “Küfür edecektim, arkamı döndüm” şeklinde konuşmuştu. Cengiz, sonrasında resmi siteden “Bu ifadeler ibra oylaması yapıldığı sırada Faruk Süren’in genel kurulla pazarlık yaparcasına ‘seçime git, seni ibra etsinler’ şeklindeki tehdidi karşısında gösterdiğim tepkiyi anlatmaya yöneliktir” ifadelerine yer vermişti. Dün divan toplantısında Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren’i bu sözlere cevap verdi.

> O zaman ihraç edin

Süren “Başkanın ‘Küfredecektim ama etmedim’ sözleri için herhâlde güzel sohbet havasında sürçülisan etmiş olabilir dedim. Resmî sitesinden yapılan açıklamada küfür ettiğini ifade ediyor. Başkan 39 gün sonra tehdit ettiğimi söyledi. Faruk Süren algısı yapılıyor. Ben bu yollardan geçtim. Bırakın bu algıları. Fedakârlıkla çalışıyorlar fakat fedakar çalışmak terbiyesizliği meşru kılmaz. Başkan ve yönetim, benim tehdit ettiğimi düşünüyorsa beni disipline versin ve beni ihraç etmeyi istesin” dedi. Sonra Cengiz söz aldı ve “Ben küfretmedim, içimden de küfretmedim. Düşünmedim de. İlla ben ettim diye düşünüyorsa, özür dilerim. Sayın başkan Faruk Süren’in bana ‘terbiyesiz’ demesini şiddetle kınarım. Fatih Altaylı’nın ‘terbiyeli ol’ demesini de kınarım. İnsanı hayvandan ayıran en büyük unsur edeptir” diye konuştu. Cengiz ayrıca, “Biz bu şampiyonluk yolunda hiçbir yanlış, hile, desise yapmadık; dümdüz yürüdük” ifadelerini kullandı.