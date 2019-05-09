İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı. Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, iki ünlü futbolcu ile şut çekti.
Bernard Mensah iki şutu gole çevirirken, Asamoah Gyan ise iki şutun birinde gol atabildi. Topun başına geçen Hikmet Karaman, çektiği iki şutu da gole çevirdi.
Hikmet Karaman'dan, Mensah ve Asamoah'a şut dersi
09.05.2019 - 10:09 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenman sonrasında Mensah ve Asamoah Gyan ile şut çalışmasına katıldı. Karaman, çektiği şutlarla futbolcuları kendine hayran bıraktı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı. Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, iki ünlü futbolcu ile şut çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mensah ve Asamoah,hikmet karaman,şut,
623174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623174.aspx
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4
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9
4
45
18
27
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57
41
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-5
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13
35
51
-16
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Konyaspor
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14
8
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35
2
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Çaykur Rizespor
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9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
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32
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Bursaspor
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5
15
11
25
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30
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Akhisar Bld.Spor
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6
7
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30
50
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A.
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A.
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32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
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10
5
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22
31
61
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8
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7
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35
11
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8
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12
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36
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11
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14
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40
-4
40
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Eskişehirspor
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9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
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7
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39
-10
33
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19
38
59
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25
18
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29
9
100
-91
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