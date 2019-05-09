Lig'de 66 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda son viraja giriyor. Yeşil-siyahlı ekip ligin 33. haftasında sahasında oynanacağı Karabükspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılması durumunda 9 yıl sonra Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.
Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte, sezonu kapatan Taha Can Velioğlu dışında tüm oyuncular çalışmalarına devam etti.
12 Mayıs Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.30’da başlayacak.
Denizlispor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
09.05.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, ligin 33. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Lig'de 66 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda son viraja giriyor. Yeşil-siyahlı ekip ligin 33. haftasında sahasında oynanacağı Karabükspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılması durumunda 9 yıl sonra Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizlispor,karabükspor,hazırlık,
623183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623183.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
32. Hafta Maçları
10.5.2019
Antalyaspor - Bursaspor
11.5.2019
Çaykur Rizespor - Galatasaray
11.5.2019
Fenerbahçe - Akhisarspor
11.5.2019
Göztepe - Sivasspor
12.5.2019
Kayserispor - Kasımpaşa
12.5.2019
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
12.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Mke Ankaragücü
12.5.2019
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.5.2019
Beşiktaş - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0