Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında İspanyol ekibi Valencia, İngiliz ekibi Arsenal’i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçti. Konuk takım, 17. dakikada Pierre Aubameyang ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da tempo yüksekti. 55. dakikada Alexandre Lacazette, Arsenal’i 2-1 öne geçirdi. 58. dakikada Valencia, Kevin Gameiro'nun golüyle skoru 2-2’ye taşırken, 69. dakikada Aubameyang bir kez daha fileleri havalandırdı ve Arsenal 3-2 öne geçti. 88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aubameyang, şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi. (2-4)

Bu arada Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, 62 dakikada sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi.

Öte yandan Avrupa Ligi Finali 29 Mayıs’ta Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.