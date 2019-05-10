Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Son haftalarda aldığı istikrarlı sonuçlarla çıkışa geçen Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Ligde geride kalan 31 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor 56 puanla 4. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyerek gözünü üst basamaklara diken bordo-mavili takımda bahar havası yaşanıyor. Trabzonspor mart, nisan ve mayıs aylarında oynadığı sekiz maçta altı galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Söz konusu aylarda hanesine 20 puan yazdıran Karadeniz ekibi bahar mevsiminde önemli bir çıkışa imza attı.

Evinde kazandı

Trabzonspor, mart, nisan ve mayıs aylarında evinde oynadığı dört maçı da kazanmayı bildi. Söz konusu dönemde dış sahalarda da dört maça çıkan Karadeniz ekibi bunlardan ikisini kazanıp ikisinde berabere kaldı. Trabzonspor’un berabere kaldığı iki maçın da İstanbul’da olması dikkati çekti. 8 Mart’ta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 Nisan’da Fenerbahçe’yi de son anda elinden kaçırdı. 1-0 önde götürdüğü maçın son saniyesinde gol yiyen bordo-mavililer yine de rakibine korku saldı.