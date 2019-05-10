Futbolda Spor Toto Süper Lig 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)