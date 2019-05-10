Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen bordo-mavililer rakibi karşısında alacağı 3 puanla üst basamakları zorlamaya çalışacak.

Deplasmanda 80 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı 3-1'lık sonuç aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Son deplasmanda maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 80 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 15 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 5. sırada yer aldı.

Rodallega ve Nwakaeme deplasmanda en çok gol atan iki isim oldu

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda 20 gol atarken söz konusu gollerin 8'i takımın bu sezon gol yükünü çeken Hugo Rodallega ve Nwakaeme ikilisinden geldi. Deplasmanda da Hugo Rodallega 4 gol atarken, Nwakaeme de 4 kez fileleri havalandırdı. İkiliyi 2'şer golle Novak ve Abdulkadir Parmak takip etti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da bordo-mavili takımla deplasmanda 2 gol atmıştı. Ekuban, Abdulkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Amiri ise dış sahada birer gol atan oyuncular oldu. 1 golü ise Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kadu kendi kalesine yolladı.