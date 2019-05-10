Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019’daki altıncı yarışı olan Şili Rallisi, 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 17 etabı geçip 325.7’si özel etap olmak üzere toplamda bin 199.24 kilometre kat edecek. Şili’de bir WRC efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de mücadele edecek. Bu sene takvime dahil edilen Şili Rallisi’nin Pasifik Okyanusu görüntülü, orta hızlı ve virajlı yollarındaki heyecan, canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebileceği belirtildi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun geride kalan beş yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Red Bull sporcusu Thierry Neuville zirvede bulunurken bir diğer Red Bull sporcusu, son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de

8 yıllık bir aranın ardından geçen sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11'inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.