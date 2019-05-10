Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir uçak ile saat 18:00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında Trabzon Havaalanı’na inen sarı-kırmızılı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncular taraftarlarla fotoğraf çektirmelerinin ardından kendilerini bekleyen araca binerek karayolu ile Rize’ye geçti.