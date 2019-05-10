Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Koç, kulübün resmi dergisinin mayıs ayı sayısında kaleme aldığı yazısında, sarı-lacivertli futbol takımının gelecek sezon yapılanması konusunda çalışmalara hız verdiklerini vurgulayarak, "Amacımız maçın son düdüğüne kadar savaşacak, mücadeleci ve bir o kadar da kaliteli takım kimliği oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek sezon ligde şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak istediklerini aktaran Ali Koç, "Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik. Bu çerçevede gereken adımları atarak transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Takım ruhuna sahip, mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan, en önemlisi ise Fenerbahçe'ye yakışan kalitede oyun ortaya koyan bir takım oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, yönetimi devraldıkları günden bu yana Fenerbahçe'yi ilgilendiren her konuyu masaya yatırdıklarını vurgulayarak, "Bu konular içerisinde en hayati olanlardan biri de tüzük konusudur. Mevcut tüzüğümüzün hali hazırda birbirini tekrar eden ve çelişen bölümleri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gördüğümüz eksikliklerin düzeltildiği, güncel mevzuata uyumlu, dili daha sade, anlaşılabilir ve uygulamaya çalıştığımız yönetim anlayışı çerçevesinde daha şeffaf bir bakış açısıyla tüzük oluşturma ihtiyacımız bulunmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Kulübünün mevcut tüzüğünde değişiklik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüzüğümüzün sadece mali konularına ilişkin hükümlerindeki değişiklik önerilerimizi değerlendirmelerinize sunacağımız ilk genel kurul tarihimizi, THY Avrupa Ligi maç programımızı da göz önünde bulundurarak 31 Mayıs olarak belirledik. İlk genel kurul tarihimizde çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantımızı 15 veya 16 Haziran tarihlerinden birinde gerçekleştireceğiz. İvedilik arz eden mali konular haricindeki tüm tüzük değişiklik önerilerimizi ise aceleye getirmeden ilgilenen tüm üyelerimizin değerlendirme yapıp katkı sağlayabileceği bir ortamda, etraflı bir takvim çerçevesinde genel kurulumuzun onayına sunacağız. Bu bağlamda mayıs ayı içerisinde, mali konuları ilgilendiren tüzük değişiklik taslağımızı, resmi yayın organlarımız aracılığıyla değerli görüşlerinize açacağız. Varsa önerilerinizi tuzuk@fenerbahce.org adresiyle bizlere ulaştırmanızı rica ediyoruz."

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, olağan mali genel kurul toplantısını da 31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 15 veya 16 Haziran'da gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Fener Ol'un ilk ayına 500 binin üzerinde katılımcıyla başladık"

Ali Koç, "Fener Ol" kampanyasıyla Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve aidiyetini bir kez daha gösterdiğini aktardı.

"Fener Ol" ile bugüne kadar benzer kampanyaları hayata geçiren hiçbir spor kulübünün telaffuz edemediği seviyelere ilk ay itibarıyla ulaştıklarının altını çizen Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fener Ol'a ilk bir ayında 500 binin üzerinde katılımcı ile başladık. Yapılan destekler kadar hem bizim için hem de UEFA için katılım sayısı da çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple özellikle kampanyamızın ilk etabı olan 31 Mayıs'a kadar hedeflerimiz çok büyük. Finansal Fair Play kuralları doğrultusunda gelecek sezonun yapılanmasını sağlayacak bir dönüm noktası olan bu tarihe kadar desteklerinizi bekliyoruz. 12 ve 13 Mayıs'ta Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FB TV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir."

"Fenerbahçe, 12 Mayıs'ı da gündeminde tutacaktır"

Ali Koç, 12 Mayıs 2012 tarihini asla unutmayacaklarını belirtti.

Başkan Koç, 12 Mayıs 2012'de Galatasaray ile Kadıköy'de oynadıkları 2011-2012 sezonundaki maç öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

"Bizler için asla unutulmayacak bir tarih 12 Mayıs 2012'dir. Stadımızda oynanan maçın öncesinde, planlı olarak gerginlik başlatan, maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüz ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir. Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs'ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır."

Sarı-lacivertli kulübün amatör şubelerinde başarı elde eden takımları ve sporcuları da kutlayan Ali Koç, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde mücadele edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın hak ettiği başarıyı bir kez daha yaşayacağına inandığını sözlerine ekledi.